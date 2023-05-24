Дальневосточную школу гостеприимства откроют в Хабаровском крае Фото: сайт форума

В Хабаровском крае заканчивают подготовку к форуму «Здравница», который состоится с 30 мая по 3 июня. На нем запланированы сессии, круглые столы и встречи с 3,5 тысячи специалистов в области санаторно-курортного лечения, реабилитации, а также индустрии гостеприимства.

Одним из значимых мероприятий станет открытие Дальневосточной школы гостеприимства. Он появится на базе местного колледжа. Там будут развивать отрасли организации отдыха. Сначала планируется обучить преподавателей, которые потом станут передавать свои знания будущим специалистам.

Школу гостеприимства откроют во время форума, так как эта индустрия неразрывно связана с туризмом, в том числе и медицинским. К слову, мероприятие пройдет в Хабаровском крае впервые.

- Форум имеет особое значение для развития санаторно-курортной отрасли. Медицина развивается, медики должны знать и учитывать в своей работе последние мировые достижения. Мы должны приложить все усилия для создания новых научных и законодательных инициатив в области обеспечения здоровья людей, а также восстановления и лечения всех, кому сейчас это особенно необходимо, - сказал Александр Разумов, президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН.

Пять дней участники будут общаться на самые актуальные темы: постковидное восстановление, реабилитация ветеранов боевых действий, современные технологии лечебно-профилактического питания. В планах - поездка в санатории и медицинские центры. А в «Платинум Арене» развернется выставка региональной продукции: продукты питания и препараты.

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