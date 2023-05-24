Насладиться цветением абрикосов на сапах предлагают жителям Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Новую программу на выходные разработали для жителей Хабаровского края. Это и путешествие на сапах, и спортивная рыбалка. А по промослову «Минтур» действует скидка.

- Научиться держаться на сапах могут все, кто не успел открыть для себя этот вид отдыха. Прогулка по спокойной реке запланирована на 27 мая и идеально подходит для новичков. Вам предоставят все необходимое для вашей безопасности и комфортного путешествия. Протяженность маршрута - 11 километров, он займет около четырех часов. В мае по берегам реки цветут яблони, абрикосы и черемуха, и это прекрасная декорация для снимков, которые в пути будет делать профессиональный фотограф, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

По Комсомольской улице Хабаровска 27 мая состоится пешая экскурсия. Гид познакомит участников с секретами городских улиц и тайнами старинных зданий.

Гостей ждет и экопарк в районе Большехехцирского заповедника. Это отдых на природе с прогулками, катанием на лодке и рыбалкой. Кстати, пойманных карасей можно будет забрать с собой, а вот сазана и карпа придется отпустить.

Квест на знание Хабаровска состоится 28 мая. Он посвящен юбилею города, и вопросы будут связаны с его историей. Команды, которые наберут больше балов, получат подарки. Место сбора - сцена на Городских прудах (район улицы Пушкина) в 14:00.

Также в минтуризма напоминают, что с 25 мая в 12:00 по телефону 8 914 159-01-19 начнется запись на бесплатные экскурсии по предприятиям Хабаровска.

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