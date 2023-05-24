Фейк о драке ОМОНа и иностранных студентов в общежитии вуза распространили в Хабаровском крае

Видео разлетелось по соцсетям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальных сетях Хабаровского края появилась информация о том, что в общежитии Комсомольского-на-Амуре государственного университета произошла массовая драка между сотрудниками ОМОНа и таджикскими студентами. Видео быстро распространилось по Telegram-каналам и вызвало бурное обсуждение. Причем, сообщалось, что военные сильно избивали иностранцев. В итоге это оказалось ложью, о чем сообщили представители вуза.

- Университетом постоянно проводится разъяснительная работа о правилах пребывания иностранных граждан на территории РФ. Мы с огромным вниманием и гостеприимством относимся к нашим иностранным студентам, но это не дает никому права нарушать российское законодательство, - сказали представители университета.

Оказалось, что правоохранительные органы проводили проверку, все проходило корректно и по закону. Четыре иностранных студента попытались ей воспрепятствовать, но эти попытки пресекли сотрудники ОМОН.

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