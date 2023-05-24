Полицейский, защищая коллегу, наврал судье в ЕАО
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Еврейской автономной области на скамье подсудимых оказался 38-летний полицейский. Его признали виновным в даче заведомо ложных показаний в суде, как свидетеля.
Выступал в органе власти он в июле прошлого года. Тогда рассматривалось дело его коллеги о превышении должностных полномочий, что считается тяжким преступлением.
- Показания подтверждали невиновность подсудимого в превышении полномочий с применением насилия и угрозой его применения. Однако в судебном заседании показания мужчины оценены как ложные, его коллега признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, приговор вступил в законную силу, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Следователь допросил свидетелей, провел различные экспертизы, что позволило доказать вину мужчины и вынести ему приговор. Суд назначил ему штраф.
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