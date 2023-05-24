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НовостиПроисшествия24 мая 2023 10:50

Запрещенный презент: житель Приамурья подарил наркотики знакомому хабаровчанину

Жителя Приамурья осудили за подаренные наркотики знакомому из Хабаровского края
Василина ВАСИЛЬЕВА
Жителя Приамурья осудили за подаренные наркотики знакомому из Хабаровского края

Жителя Приамурья осудили за подаренные наркотики знакомому из Хабаровского края

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае вынесли приговор по делу о незаконном обороте наркотиков. На скамье подсудимых – житель Амурской области. Он сбывал наркотики знакомому в особо крупном размере. Причем, преподносил их как подарок.

- В октябре 2021 года мужчина привез на личном автомобиле из Амурской области в Хабаровский край наркотическое средство весом 318,83 грамма, которое подарил в районе села Федоровка своему знакомому, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В апреле 2022 года он также передал приятелю запрещенное вещество, но в этот раз в приличном объеме – больше 1,1 килограмма.

Мужчина признал свою вину, раскаялся и даже извинился перед судом за потраченное время. Теперь ближайшие 15,5 лет он проведет в колонии строгого режима.

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