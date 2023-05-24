Запрещенный презент: житель Приамурья подарил наркотики знакомому хабаровчанину

Жителя Приамурья осудили за подаренные наркотики знакомому из Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае вынесли приговор по делу о незаконном обороте наркотиков. На скамье подсудимых – житель Амурской области. Он сбывал наркотики знакомому в особо крупном размере. Причем, преподносил их как подарок.

- В октябре 2021 года мужчина привез на личном автомобиле из Амурской области в Хабаровский край наркотическое средство весом 318,83 грамма, которое подарил в районе села Федоровка своему знакомому, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В апреле 2022 года он также передал приятелю запрещенное вещество, но в этот раз в приличном объеме – больше 1,1 килограмма.

Мужчина признал свою вину, раскаялся и даже извинился перед судом за потраченное время. Теперь ближайшие 15,5 лет он проведет в колонии строгого режима.

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