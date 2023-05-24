Открыть до конца года сельскую баню потребовала прокуратура ЕАО Фото: прокуратура ЕАО

Прокурор Еврейской автономной области провел прием, на который обратилась жительница села Аур. Она рассказала, что на территории района нет работающей бани. Началась проверка.

- В Смидовичском городском поселении не обеспечено создание условий для надлежащего бытового обслуживания населения. Здание и помещения общественной бани в поселке Смидович нуждаются в проведении ремонта, однако мер к проведению ремонтных работ до настоящего времени не принято, банные услуги жителям городского поселения не оказываются, что нарушает их права, - сказали в прокуратуре ЕАО.

В итоге надзорный орган подал иск в суд и попросил обязать районную администрацию отремонтировать баню и создать для людей условия бытового обслуживания.

Требования удовлетворены. По решению суда свои двери баня должна открыть до 1 января 2024 года. Этот процесс контролирует прокуратура.

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