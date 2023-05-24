Новый зал бокса открыли в Хабаровске Фото: минспорта Хабаровского края

В Хабаровске перед юбилеем города открыли новый современный зал для бокса. Он расположился в Молдавском переулке. Красную ленту торжественно разрезали мэр города Сергей Кравчук и призер Олимпийских игр Андрей Замковой. Также на церемонии были боксеры и местные жители.

- Это одна из лучших площадок для тренировок в городе. Уверен, здесь будут воспитывать будущих чемпионов. Этот зал станет замечательным подарком нашим спортсменам к юбилею Хабаровска. Мы поддерживаем стремление хабаровчан к здоровому образу жизни, – сказал глава города.

В новом зале есть все, что может понадобиться спортсменам для занятий, оборудованы раздевалки и душевые. Также есть конструкции, благодаря которым можно разместить боксерские груши по периметру в зависимости от формата занятий. Это очень удобно для боксеров, отметил Андрей Замковой.

Сейчас в Хабаровске открыты 200 спортзалов, шесть стадионов и 30 бассейнов. В крае таких объектов больше трех тысяч. Спортом занимается 631 тысяча человек.

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