Принять участие в конкурсе «Люби, оберегай Хабаровский край» приглашают жителей региона Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае запустили эко-проект для тех, кто любит природу. Он посвящен юбилею региона, которому в этом году исполняется 85 лет. Жители края могут рассказать, как любят свою малую Родину, записав короткий ролик о созданных природой достопримечательностях того населенного пункта, в котором они живут. Видео не должно превышать одну минуту.

- Проект нацелен на привлечение внимания к вопросам сохранения природного и культурного наследия Хабаровского края, формирование бережного отношения к природе, популяризацию патриотизма через отношение к природе своей малой Родины, мотивацию жителей на конкретные действия в деле сохранения природы, - рассказали в администрации Хабаровска.

Участники не ограничиваются по возрасту и количеству отснятых видео. К слову, записывать ролики можно и в команде. Потом их опубликуют в соцсетях минприроды региона. Принимаются заявки до 30 сентября на почту ecorolikkhv27@mail.ru со ссылкой на файлообменник для скачивания (Яндекс Диск, Google Диск, DropBox и другие).

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