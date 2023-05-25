Из гаража за решетку: пьяный автомастер разбил машину клиента в Хабаровске

Работник СТО разбил чужой автомобиль в Хабаровске Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

43-летний мастер по ремонту машин открыл СТО в гараже своего частного дома в Березовке. К нему на обслуживание пригнали иномарку 1994 года выпуска. Занимаясь ее ремонтом, работник попутно «заправлялся» спиртным. В какой-то момент ему понадобилось поехать по делам. Мужчина взял машину клиента, но по дороге попал в аварию, разбив автомобиль.

Приехавшие на место ДТП сотрудники ГИБДД проверили личность нетрезвого шофера по базе. Оказалось, что у него богатое криминальное прошлое. Он уже привлекался за наркоторговлю, угон, грабежи и кражи.

- Заведено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение авто без цели хищения». Максимальное наказание - пять лет лишения свободы, - прокомментировали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Пока не вынесен приговор по делу, мужчину арестовали за вождение в пьяном виде. Сейчас он находится в спецприемнике.

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