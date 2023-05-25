Всероссийский фестиваль Дня молодежи пройдет в Хабаровске Фото: Росмолодежь

Хабаровск станет одной из площадок для проведения Всероссийского фестиваля Дня молодежи. Город был выбран представителями Росмолодежи. Организовать мероприятие помогут власти края.

- Топ-атлеты, райдеры, представители уличного искусства встретятся на площадке арены «Ерофей», чтобы показать класс в соревнованиях по воркауту, ВМХ, футбольному фристайлу, скейтбордингу, дрифту и другим экстремальным видам спорта. На территории арены пройдут и образовательные дискуссии, и мастер-классы, и выступление артиста-хедлайнера, - прокомментировали представители Росмолодежи.

Фестиваль объединит все виды спорта, которые сегодня популярны у молодых людей. Он пройдет 24 июня с 12:00 до 23:00. Бесплатные билеты доступны на сайте деньмолодёжи2023.рф.

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