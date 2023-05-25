Автомобиль сбил пожилую женщину на тротуаре в Комсомольске-на-Амуре

Автомобиль сбил пожилую женщину на тротуаре Фото: ОГИБДД по Комсомольску

Около полудня 24 мая в Городе юности 51-летняя женщина за рулем «Тойоты-Аллион» сбила пенсионерку. Сдавая назад в районе дома №50 на улице Орехова, водитель не заметила старушку и наехала на нее.

- Пострадала 83-летняя женщина. После осмотра врачи назначили ей амбулаторное лечение, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что машинам запрещено ездить по разделительным полосам, обочинам, тротуарам, пешеходным дорожкам, полосам для велосипедистов. Исключение - техника дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, которые могут передвигаться по пешеходным зонам. Также по тротуару могут ехать автомобили, подвозящие грузы к магазинам и другим объектам у обочин и пешеходных дорожек.

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