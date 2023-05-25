Открылась регистрация на форум «Амур» в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В 16 по 22 августа в Хабаровске пройдет Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур». Он будет разделен на три части

- «Добро пожаловать домой» для молодых специалистов от 18 до 35 лет, которые участвуют в работе с теми, кто вернулся с СВО, с жителями новых регионов, вынужденными переселенцами и семьями мобилизованных граждан;

- «Если быть, то быть первым» для участников «Движения Первых» 14-17 лет, которые разработают проекты в сфере патриотического воспитания, программы для знакомства молодежи с культурно-историческим наследием, достижениями соотечественников и достопримечательностями;

- «Развитие малых городов» для людей от 18 до 35 лет, где участники будут формировать набор решений и практик для развития моногородов, оценят мастер-планы населенных пунктов Дальнего Востока.

В рамках форума состоится и конкурс проектов. Молодые люди представят свои разработки и поборются за грант в размере одного миллиона рублей.

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