Доброе сердце и душа нараспашку: мать погибшего участника СВО рассказала о сыне школьникам в Магадане

Магаданские школьники встретились с мамой погибшего участника СВО Фото: областное отделение «Единой России»

В магаданском центре образования №1 прошла встреча под названием «Сынами славится Россия». Она была посвящена памяти погибших в ходе СВО солдат. В гости к ребятам пришла Светлана Лебедева, мама Рамаза Горгадза, в честь которого накануне здесь была открыта «Парта Героя». Также среди приглашенных были ветераны боевых действий, ученики, учителя, волонтеры, представители партии «Единой России».

- Не зря говорят, что человек жив, пока о нем помнят. Рамаз родился и вырос в небольшом поселке Ягодное, все свое детство и юность провел там. В сентябре 2022 года он был мобилизован, направлен во Владивосток, а оттуда на Украину. Его позывной - «Артист», так как песня сопровождала его повсюду. Рамаз погиб 2 ноября, когда ему было 25 лет. Он посмертно награжден орденом Мужества. Его именем названа «Парта Героя» в нашей школе, - сказал Александр Симонов, директор областного центра образования №1.

Светлана Викторовна поделилась со школьниками воспоминаниями о сыне. Он всегда был веселым и бойким, с добрым сердцем и душой нараспашку. Не унывал и любил пошалить. Во дворе был первым заводилой. Взрослея, полюбил спорт и увлекся музыкой. Он всегда оставался открытым и общительным парнем.

Рамаза Горгадза мобилизовали 21 сентября 2022 года. После этого Светлана Викторовна долго искала сына. Она выезжала в Ростов, мониторила соцсети. Позже узнала о гибели Рамаза. Потеря сына обернулась для нее глубокой болью, которую нельзя восполнить.

Выслушав историю Героя России, участники встречи почтили память о нем минутой молчания.

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