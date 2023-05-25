Двух школьников из Хабаровска и Комсомольска рекомендовали к поступлению в ГИТИС

Школьников из Хабаровска и Комсомольска рекомендовали к поступлению в ГИТИС Фото: минкультуры Хабаровского края

Двое подростков из Хабаровского края получили возможность поступить в Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Преподаватели вуза отметили их талант во время онлайн-прослушиваний в рамках проекта «Поколение М». В проекте принимали участие больше 100 дальневосточников. Внимание экспертов привлекли 18-летний Дмитрий Васильев из Хабаровска и 17-летняя Екатерина Корякина из Комсомольска.

- Наши ребята выделились благодаря нестандартному подходу к выбору программы. Дмитрий исполнил отрывок из «Нового Пигмалиона», а Екатерина прочла стихотворение Веры Полозковой «Без всяких брошенных невзначай», - рассказали в минкультуры Хабаровского края.

У молодых людей есть еще один шанс проявить себя. До 31 мая они могут записать видео с исполнением песни, стихотворения, басни или отрывка прозы и загрузить его на сайте проекта.

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