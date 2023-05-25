Пенсионеры Хабаровского края удаленно оформляют компенсации проезда на отдых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неработающие пенсионеры из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям могут получить компенсации за проезд к месту отдыха и обратно. С октября 2022 года услуга доступна в онлайн-режиме. Подать заявку на возмещение средств можно через «Госуслуги».

- С начала 2023 года услугой уже воспользовались 1 062 пенсионера. До этого северяне могли обратиться за компенсацией лишь при личном посещении клиентской службы соцфонда или МФЦ, - рассказали в отделении Социального фонда России (СФР) по Хабаровскому краю и ЕАО.

Несмотря на возможность подать заявку удаленно, больше половины получивших компенсации в 2023 году обращались за услугой очно. Выплаты оформили уже 2 622 человека на сумму 44 миллионов рублей.

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