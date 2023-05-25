Ползком в укрытие: змея «прогулялась» по набережной Хабаровска

Змею заметили и сняли на видео на набережной Хабаровска Фото: скриншот из видео
В городских пабликах появилось видео, снятое местными жителями, которые заметили ползущую змею посреди пешеходной зоны хабаровской набережной. Она не приближалась к людям, а скорее, наоборот, пыталась побыстрее скрыться с глаз.
Снятая на видео змея напоминает амурского полоза, которого также называют полозом Шренка. Этот вид семейства ужеобразных часто встречается в дальневосточных регионах. Змея не ядовита, но все же представляет опасность для человека. Испуганный или разозленный полоз может больно укусить.
Интересно, что полоз Шренка - одна из самых красивых и крупных змей Дальнего Востока России. Взрослые особи достигают длины от 140 до 180 сантиметров. Они способны подниматься на деревья на высоту до 10 метров, отлично плавают и ныряют.
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