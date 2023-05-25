Ползком в укрытие: змея «прогулялась» по набережной Хабаровска

Змею заметили и сняли на видео на набережной Хабаровска Фото: скриншот из видео

В городских пабликах появилось видео, снятое местными жителями, которые заметили ползущую змею посреди пешеходной зоны хабаровской набережной. Она не приближалась к людям, а скорее, наоборот, пыталась побыстрее скрыться с глаз.

Снятая на видео змея напоминает амурского полоза, которого также называют полозом Шренка. Этот вид семейства ужеобразных часто встречается в дальневосточных регионах. Змея не ядовита, но все же представляет опасность для человека. Испуганный или разозленный полоз может больно укусить.

Интересно, что полоз Шренка - одна из самых красивых и крупных змей Дальнего Востока России. Взрослые особи достигают длины от 140 до 180 сантиметров. Они способны подниматься на деревья на высоту до 10 метров, отлично плавают и ныряют.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.