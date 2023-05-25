Правительство Хабаровского края поможет достроить жилой дом в Николаевске Фото: минстрой Хабаровского края

Минстрой Хабаровского края подписал соглашение с администрацией Николаевского района о софинансировании строительства жилого дома на улице Орлова в районном центре. Пятиэтажку начали возводить еще в 2017 году, но затем застройщик обанкротился, и работы остановились. Решить вопрос с долгостроем накануне поручил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. После этого объект внесли в перечень Краевой адресной инвестиционной программы на 2023-2025 годы.

- Достраивать дом начнут после того, как будет заключен договор с подрядчиком. Для этого будет выделена краевая субсидия. После передачи дома в эксплуатацию там будут жить дети-сироты, работники здравоохранения, оставшиеся без жилья из-за пожара люди, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

На достройку пятиэтажки в 2023 году выделят 46 миллионов рублей, а в 2024-м - больше 154 миллионов.

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