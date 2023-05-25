Угнала велосипед и укатила на попутке: женщину с ориентировки поймали в ЕАО

Похитительницу велосипеда задержали в ЕАО
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жительница села Волочаевка оставила утром велосипед у калитки своего дома и отправилась внутрь заниматься своими делами. Выйдя вечером на улицу, она обнаружила, что двухколесный транспорт пропал. Она пришла в полицию и заявила о краже, оценив ущерб в 10 тысяч рублей.
- Под подозрение попала безработная, ранее судимая хабаровчанка. Очевидцы рассказали, что она взяла велосипед и поехала в сторону федеральной трассы. Там она поймала попутку, погрузила байк в машину и направилась в сторону Биробиджана, - рассказали в УМВД России по ЕАО.
Полицейские составили ориентировку на машину, в которой уехала подозреваемая. Ее нашли и остановили. На пассажирском сиденье находилась разыскиваемая женщина, а в багажнике - угнанный велик. Задержанную привезли в участок, где та призналась в краже, а чужое имущество вернули владелице.
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