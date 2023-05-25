Горячую воду отключили в Биробиджане из-за прорыва трубы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключение горячей воды в Биробиджане 25 мая затронуло десятки домов. Причиной стал прорыв трубы. Специалисты «Облэнергоремонт плюс» уже нашли поврежденный участок и приступили к ремонту. Без воды остались дома, которые обслуживают центральные тепловые пункты №№ 4, 5, 15 по улицам:

- 40 лет Победы, 2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4 А, 6, 6 А, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15 А, 17, 19, 21, 23, 25, 25 А;

- Парковая, 6, 6/1, 6/2, 10, 12, 14, 14/1, 16;

- Шалаева, 3, 3/1,3/3, 3/4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 6, 7;

- Пионерская, 88, 90, 92, 92 А;

- Набережная, 2, 4, 6, 8, 10, 10 А.

Специалисты назвали приблизительные сроки восстановления. Включат горячую воду 26 мая к 18:00.

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