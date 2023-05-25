Свет отключили в Краснофлотском районе Хабаровска 25 мая
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Днем 25 мая часть Краснофлотского района осталась без электроэнергии. Отключение света в Хабаровске затронуло десятки домов. Его отключили примерно в 12:30.
- Произошла авария на линии. Много домов осталось без света, - рассказали «КП» - Хабаровск в ООО «ЖилСервис».
Отключение затронуло дома в районе Уборевича, Мостовой и Трехгорной. Когда дадут свет - пока неизвестно. Специалисты уже занимаются ремонтом на линии, но точных сроков восстановления не называют.
Отметим, что в домах в этом районе также нет и горячей воды. Ее отключили в рамках гидравлических испытаний. Местные жители шутят с грустью в голосе: «Следующим, наверное, будет газ».
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