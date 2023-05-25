Сергей Кравчук встретился с делегацией Кыргызской Республики в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровск приехала делегация Кыргызской Республики. Гостей в городской администрации встретил мэр краевой столицы Сергей Кравчук. С дружественным визитом прибыли глава Канцелярии Посольства Кыргызской Республики РФ во Владивостоке Ринат Исаков и почетный консул в Хабаровске Кадырбек Мырзабаев.
- Рады приветствовать вас, Ринат Майрамбекович, на хабаровской земле. Уверен, что наше сотрудничество будет развиваться. Мы всегда находим общий язык с вашим коллегой Кадырбеком Соорбековичем. Администрация города приветствует совместные проекты, - сказал Сергей Кравчук.
Гости поздравили мэра города Сергея Кравчука с наступающим юбилеем Хабаровска.
- Очень приятно, что я приехал в канун празднования Дня города. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить жителей. Хабаровск – очень зеленый и благоустроенный город. Благодарен Сергею Кравчуку за теплый прием, - отметил Ринат Исаков.
25 мая также пройдет встреча глав России и Кыргызстана на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве. Стороны обсудят сотрудничество на международном уровне.
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