Производство бытовой химии развивается в Хабаровском крае Фото: минпромторг Хабаровского края

В Хабаровском крае работает предприятие по производство бытовой химии. За 10 лет оно не просто расширило производство, но и приблизило объемы выпускаемой продукции к общероссийским показателям. Сейчас в ассортименте больше 50 наименований товаров, которые пользуются спросом у жителей региона. С введением санкций западных стран ситуация для компании изменилась в лучшую сторону.

- Начинали в 2010 году с торговли промышленной химией и постепенно пришли к собственному производству. Сейчас наше предприятие выпускает около 50 единиц товара. В 2022 году производили 100 тонн продукции в месяц, а в этом – 280 тонн. Мы поставляем продукцию по всему Дальнему Востоку, а благодаря выходу на маркетплейсы – еще и в центральную часть России. Сейчас работаем над тем, чтобы зайти в торговые сети края, - рассказала Ольга Луценко, директор ООО «Нимфа».

Недавно в компании разработали новые средства. Они прошли сертификацию. Подана заявка на патент. Совсем скоро жители края смогут оценить качество новинок.

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