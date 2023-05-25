Сергей Кравчук поздравил победителей конкурса «Студенческий актив» в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске подвели итоги конкурса «Студенческий актив». Церемония награждения победителей состоялась в Городском дворце культуры. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вручил финалистам дипломы.

- В этом конкурсе есть победители, но я уверен, нет проигравших. Вы показали свои знания, эрудицию, навыки командной работы, смогли ярко проявить себя. У каждого из вас свои планы на жизнь. Искренне надеюсь, что вы останетесь жить в Хабаровске. Нашему городу нужна целеустремленная молодежь, - сказал Сергей Кравчук.

Цель конкурса «Студенческий актив» – выявить активную, энергичную и целеустремленную молодежь. Участники делятся опытом работы, получают дополнительные навыки. В 2023 году в конкурсе приняли участие 28 команд из семи вузов и 10 профучреждений.

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