Летняя трудовая четверть стартовала в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске стартовала летняя трудовая четверть у старшеклассников. Они будут работать на 123 объектах. В 2023 году в трудовые отряды вступят около двух тысяч школьников. Во время каникул они занимаются уборкой территорий города, проводят мероприятия в жилмассивах, помогают ветеранам Великой Отечественной войны и людям, которые не могут позаботиться о себе из-за состояния здоровья.

- Трудовой отряд – это возможность внести вклад в процветание города, сделать его лучше, красивее! Каждый из вас получит самое ценное – общение друг с другом, обмен опытом и новые знакомства. Вы сможете раскрыть свои лидерские качества, обрести профессиональные навыки, получить бесценный опыт, - сказал Андрей Белоглазов, председатель хабаровской гордумы.

Этим летом студотряды будут работать на путине, помогать в роли проводников и вожатых. Также некоторые ребята направятся на прокладку Байкало-Амурской магистрали.

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