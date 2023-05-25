Дожди ждут Хабаровский край 26 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 мая погода в Хабаровском крае испортится. По прогнозам, во многих районах пройдут дожди, поднимется сильный ветер, а температура опустится на несколько градусов.

Так, погода в Хабаровске 26 мая будет пасмурной. В городе пройдет небольшой дождь, скорость ветра составит 9-14 метров в секунду. Ночью температура будет от +14 до +16, а днем – от +22 до +24 градусов.

В южных районах местами пройдет кратковременный дождь. Средняя скорость ветра составит 10 метров в секунду с порывами до 20 метров. Ночью столбик термометра покажет +11…+16, а днем +20…+25 градусов.

Центральные районы попадут под влияние циклона. Здесь ожидаются дожди, а в Верхне-Буреинском районе – ливни. Скорость ветра составит 5-14 метров в секунду, а в Комсомольском, Солнечном и Амурском районе – до 20 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться в пределах +10…+15, а днем +21…+26 градусов.

Небольшие осадки прогнозируют 26 мая и северным районам Хабаровского края. Скорость ветра составит 5-13 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет -3…+10, а днем +1…+21 градус.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.