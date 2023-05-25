Выехал прямо под машину: «Хонда» перевернулась из-за беспечного маневра в Комсомольске

Пожилую женщину достали из перевернувшегося автомобиля Фото: ОГИБДД по Комсомольску

Серьезная авария произошла на улице советской в Городе юности 25 мая. 71-летний водитель «Хонды» ехал по крайней правой полосе, как неожиданно решил развернуться. Автомобиль резко вывернул влево, выехав на встречную полосу, где в этот момент ехала «Тойота». Водитель второй иномарки не успел затормозить и на полном ходу протаранил «Хонду». От удара машина перевернулась на бок.

- В аварии пострадала 71-летняя пассажирка «Хонды». Травмированную женщину увезли в больницу на обследование, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

По правилам дорожного движения, перед поворотом или разворотом водитель должен заранее занять крайнее положение на полосе, предназначенной для движения в нужном направлении.

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