Жилой дом горит в частном секторе в Хабаровске Фото: скриншот из видео

Сильный пожар разгорелся днем 25 мая в Хабаровске. Видео с места ЧП опубликовал местный житель в районе Красной речки. На кадрах видно, как полыхает одна из построек в частном секторе.

- О пожаре в доме на улице Керченской сообщили примерно в 12:30. На месте работают подразделения. Огонь уже локализовали, но еще не потушили. Кроме сгоревшего немного пострадал и соседний дом, - рассказала «КП» - Хабаровск Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Работы на месте все еще продолжаются. Пострадавших нет. Причины возгорания установят дознаватели, когда огонь полностью ликвидируют.

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