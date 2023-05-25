Спасательные посты открылись на трех пляжах и набережной в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В течение лета в Хабаровске за безопасностью около воды будут следить спасатели. Для этого на пляжах пляжей «Амуркабель», «Дальдизель» и «Дельфин», а также на городской набережной открылись спасательные посты. Они будут работать до 31 августа ежедневно с 10:00 до 20:00. В каждом пункте дежурить будут по два матроса-спасателя.

- График работы у спасателей будет сменный: два через два. Мы обеспечили их лодками, спасательными кругами, жилетами, мегафонами. На территории центрального пляжа будет действовать стационарный пункт. На трех других постах установлены мобильные модульные посты, – сказал Виталий Орел, замначальника управления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска.

Спасатели будут следить за безопасностью людей возле реки и проводить профилактические беседы.

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