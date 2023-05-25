Служить в армию отправили 12 призывников из Магадана Фото: администрация Магадана

В Магадане прошла торжественная отправка призывников в армию. Проводы организовал военком и коллектив центра «Подвиг». Служить России отправились 12 человек, их проводили друзья и родственники. Напутственное слово сказал мэр областной столицы.

- Сегодня вы отправляетесь в мужскую, взрослую жизнь. Идут годы, многое в стране меняется, но задача по ее защите остается главной. Для вас наступило время принять эстафету от старших поколений по защите нашей Родины, исполняя воинскую обязанность в рядах ВС РФ. Наши отцы и деды, юность которых пришлась на страшные годы Великой Отечественной войны, четко понимали, насколько связана их судьба с Россией, они ощущали себя ее частицей, рискуя жизнью ради нашего мирного будущего, – сказал Юрий Гришан, мэр Магадана.

В конце Андрей Васильев, местный вокалист, исполнил песню «Служить России суждено тебе и мне». Призывникам подарили презенты на память и значки от администрации города. На свежем воздухе работала полевая кухня. Желающие смогли насладиться солдатской кашей и согреться горячим чаем.

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