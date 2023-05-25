Владельцы автомобилей получат штрафы за парковку на аллее памяти в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Штрафы за парковку в зеленой зоне получат водители, которые оставляют машины на газоне на территории аллеи памяти по Краснодарской улице. Местные жители не раз жаловались на безответственных автовладельцев. В связи с этим специалисты городского управления административно-технического контроля провели несколько рейдов и зафиксировали нарушения.
Возле дома №9 В на Краснодарской люди высадили аллею памяти воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Но наличие деревьев и ухоженного газона не останавливают водителей. Они заезжают на зеленую зону, чем вредят растениям. Местные жители даже пробовали ограждать территорию аллеи лентой, но это не помогло.
- С помощью приборов фото- и видеофиксации мы отметили всех нарушителей, прикрепили им на автомобили памятки. Они получат штрафы, - сказал Николай Лопаткин, консультант отдела управления административно-технического контроля Хабаровска.
Размер штрафа для жителей города составляет от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до девяти тысяч, а для юрлиц – 15-30 тысяч рублей.
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