Владельцы автомобилей получат штрафы за парковку на аллее памяти в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Штрафы за парковку в зеленой зоне получат водители, которые оставляют машины на газоне на территории аллеи памяти по Краснодарской улице. Местные жители не раз жаловались на безответственных автовладельцев. В связи с этим специалисты городского управления административно-технического контроля провели несколько рейдов и зафиксировали нарушения.

Возле дома №9 В на Краснодарской люди высадили аллею памяти воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Но наличие деревьев и ухоженного газона не останавливают водителей. Они заезжают на зеленую зону, чем вредят растениям. Местные жители даже пробовали ограждать территорию аллеи лентой, но это не помогло.

- С помощью приборов фото- и видеофиксации мы отметили всех нарушителей, прикрепили им на автомобили памятки. Они получат штрафы, - сказал Николай Лопаткин, консультант отдела управления административно-технического контроля Хабаровска.

Размер штрафа для жителей города составляет от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до девяти тысяч, а для юрлиц – 15-30 тысяч рублей.

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