Сезон грозовых пожаров начался в Хабаровском крае Фото: минлесхоз Хабаровского края

Традиционно в конце мая в Хабаровском крае начинается сезон грозовых пожаров. Одно из таких возгораний уже зафиксировано. Очаг находится в Солнечном районе. Там же был обнаружен еще один пожар, который произошел из-за перехода огня от железной дороги.

- Пожары наблюдаются в районе поселков Джамку и Горин. Они не угрожают населенным пунктам. Их общая площадь составляет около 12 гектаров. На тушении сейчас работают 66 сотрудников и 11 единиц техники, – рассказали в минлесхозе Хабаровского края.

Грозовые пожары чаще возникают на сопках в отдаленных районах. Добраться туда на техника почти невозможно, а потому их сложно тушить. В основном для их ликвидации привлекают авиацию. В 2022 году много таких возгораний произошло на севере края. В 2023-м на эти территории доставили больше авиатоплива, чтобы можно было оперативно реагировать на ЧП.

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