Вылезла через окно: 60-летняя женщина чудом выбралась из пожара в ЕАО

60-летняя женщина чудом выбралась из пожара в ЕАО
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
Жительница поселка Смидович была дома, когда заметила запах гари. Она прошла к источнику неприятного «аромата» и с ужасом обнаружила пожар в веранде. Выход из дома оказался заблокирован огнем. Пенсионерке пришлось выбираться на улицу через окно.
- Черный дым заметил сосед женщины. Он и вызвал спасателей, - уточнили в ГУ МЧС России по ЕАО.
Уже через несколько минут расчеты приехали к месту ЧП. Они быстро оцепили и ликвидировали пламя. Жилье удалось сохранить. Огонь не успел нанести серьезный вред дому.
По предварительной версии, пожар начался из-за замыкания в электропроводке старого холодильника. Он был включен в розетку и стоял на веранде.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru