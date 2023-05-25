Вылезла через окно: 60-летняя женщина чудом выбралась из пожара в ЕАО

60-летняя женщина чудом выбралась из пожара в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Жительница поселка Смидович была дома, когда заметила запах гари. Она прошла к источнику неприятного «аромата» и с ужасом обнаружила пожар в веранде. Выход из дома оказался заблокирован огнем. Пенсионерке пришлось выбираться на улицу через окно.

- Черный дым заметил сосед женщины. Он и вызвал спасателей, - уточнили в ГУ МЧС России по ЕАО.

Уже через несколько минут расчеты приехали к месту ЧП. Они быстро оцепили и ликвидировали пламя. Жилье удалось сохранить. Огонь не успел нанести серьезный вред дому.

По предварительной версии, пожар начался из-за замыкания в электропроводке старого холодильника. Он был включен в розетку и стоял на веранде.

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