Уберегла от ошибки: менеджер банка спасла клиентку от потери миллиона рублей в Хабаровске

Работница банка предотвратила аферу почти на миллион рублей в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

58-летняя хабаровчанка работает врачом в одной из больниц города. В выходной день она приехала на дачу и занялась хозяйством. Внезапно ей позвонили с незнакомого номера и представились работниками банка. Женщину напугали, рассказав, что на ее имя подана заявка на большой кредит. Собеседник посоветовал срочно взять встречный заем.

Испуганная женщина тут же поехала в город. До банка она добралась перед самым закрытием. Обслужить «позднего» клиента взялась старший менеджер Альбина Петренко. Она оформила заявку на кредит в размере 940 тысяч рублей и банк одобрил сумму. Деньги поступили на счет хабаровчанки и она уже собиралась перевести их по реквизитам, данным ей звонившим ранее.

Вся эта ситуация вызвала подозрение у менеджера банка. Она начала спрашивать женщину, звонил ли ей кто-то и просил ли перевести деньги. После нескольких вопросов хабаровчанка вспомнила, что совсем недавно ее предупреждали о подобных схемах аферистов. Она поняла, что едва не стала очередной жертвой мошенников. Она сразу погасила кредит и поблагодарила внимательную сотрудницу. На следующий день женщина написала заявление в полицию.

Правоохранители завели дело по статьям «Мошенничество» и «Покушение на преступление». Подполковник полиции Денис Симонов посетил отделение банка, чтобы лично поблагодарить Альбину Петренко и вручить ей благодарственное письмо.

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