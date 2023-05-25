Мошенники обманули пенсионерку из Хабаровска через сайт с бесплатными объявлениями Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

57-летняя пенсионерка из Хабаровска решила продать телевизор. Она решила разместить объявление на специализированном сайте. Женщина и не подозревала, кем окажется потенциальный покупатель.

Через некоторое время с жительницей связалась девушка, назвавшаяся Екатериной. Она сказала, что хочет купить телевизор и попросила реквизиты счета женщины. Когда пенсионерка продиктовала данные карты, неизвестная попросила сообщить ей и код из смс-сообщения. Доверчивая женщина назвала все цифры.

После этого с карты пострадавшей были списаны 432 тысячи рублей. Пенсионерка осталась без всех своих сбережений.

- Гражданам следует проявлять бдительность при совершении сделок через интернет. Когда просят перейти по ссылке, сообщить персональные данные или пароли, есть смысл насторожиться и прервать общение. Могут не только похитить деньги, но и оформить кредиты на ваше имя. Нельзя скачивать незнакомые приложения, о которых вы ранее не слышали. Иногда злоумышленники просят скачать программы, которые оказываются удаленным доступом. Через них можно завладеть телефоном жертвы и списать деньги через мобильные приложения, - рассказал «КП» - Хабаровск» Олег Щелканов, начальник следственного управления УМВД России по Хабаровску.

Злоумышленников, обманувших пенсионерку, ищут. На них заведено уголовное дело за кражу. Мошенникам грозит до шести лет лишения свободы.

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