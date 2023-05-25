Курицы погибли при пожаре из-за курения хозяев в ЕАО Фото: МЧС ЕАО
В поселке Приамурский ЕАО днем 23 мая случился пожар, унесший жизнь домашней птицы. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 12:47. Горели два сарая по улице Островского.
Хозяйка была дома, когда почувствовала запах гари. Вышла на улицу, увидела пожар. Сама вызвать спасателей пенсионерка не смогла – плохо себя чувствовала. Через какое-то время позвонила дочери и попросила ее сообщить в МЧС.
- К моменту прибытия огнеборцев пожарно-спасательной части №4 и пожарного поста Приамурский хозяйственные постройки были полностью охвачены огнем. Пожарные ликвидировали возгорание, не допустили распространения пламени на жилой дом и другие постройки, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.
В итоге два сарая выгорели полностью. Восемь домашних кур спасти не удалось, птицы погибли.
Сотрудники Госпожарнадзора осмотрели место происшествия и уже установили предварительную причину. Незадолго до случившегося в сарай с непотушенной сигаретой за яйцами заходил сын пожилой женщины. Возможно, неосторожность при курении и спровоцировала огонь. Сейчас решается вопрос о привлечении его к ответственности. Устанавливается и ущерб, нанесенный пламенем.
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