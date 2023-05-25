Торт для фигуриста Алексея Ягудина приготовила уроженка Хабаровска Фото: скриншот

Несколько дней назад вышел очередной выпуск шоу «Кондитер». Участие в нем приняла уроженка Хабаровска Ляна Коржакова. На кастинг она приготовила торт в виде связки бананов.

Ляна представляла Брянск – она уже давно не живет на Дальнем Востоке. К слову, судьи сразу узнали женщину, так как несколько лет назад она уже принимала участие в шоу. За это время многое поменялось.

- Я же говорила, что вернусь. За пять лет у меня родился ребенок и пошел в детский сад. А я научилась печь такие торты. Это связка бананов, только посмотрите, какая она сочная. Пять лет я готовилась к этому выпуску, чтобы вас порадовать. Это миндальные бисквиты с фундучным пралине и пряный ганаш. При приготовлении использовала корицу, - рассказала Ляна Коржакова.

Торт ведущим понравился. Они сказали, что он нежный и тает во рту, а пряности даже придают ему изюминку. Ляна получила заветный фартук и прошла в финал. Там ей предстояло испечь торт для олимпийского чемпиона Алексея Ягудина и соблюсти строгие критерии.

- В начинке должен быть использован традиционный мадагаскарский банановый торт на рисовой муке - кобаравина. Фруктово-ванильный крем необходимо приготовить своими руками. А украшением станут минимум три вида экзотических фруктов и лемуры, - сказал Ренат Агзамов.

С проблемой столкнулись все пять финалисток: они не знали такого рецепта, да и тропических животных изготавливали впервые. Но Ляна сразу почувствовала преимущество, так как часто лепит. В итоге свой торт она украсила, как надо. Фигуристу понравилось.

- Сам торт мягкий. Ничего не смущает и не раздражает. Все вкусно, - сказал олимпийский чемпион.

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