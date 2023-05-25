МТС обеспечила более 50 СНТ вокруг сопки Двух братьев в Хабаровске

Фото: Елена Минтиненко

МТС, цифровая экосистема, расширила покрытие сети 4G на дачах вблизи Хехцирского заказника и популярной туристической видовой площадки рядом с Хабаровском - сопки Двух братьев на 18-м километре автодороги «Уссури». Доступ к мобильному интернету на высокой скорости получили более пятидесяти садоводческих обществ. Ранее там мобильный интернет либо отсутствовал, либо сигнал был нестабильный из-за сложного рельефа.

В разгар дачного сезона мобильный интернет на высоких скоростях стал доступен в садоводческих обществах: «Верховина», «Рассвет», «Строитель», «Металлург», «Нефтяник», «Отопитель», «Здоровье», «Звездочка», «Березка», «Кедр», «Родник», «Целинник», «Сокол», «Труд» и других.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в районе сопки Двух братьев. Теперь жители местных коттеджей и дачных домиков могут в перерывах между садовыми работами и на отдыхе смотреть кино в онлайне, слушать сетевое радио, пользоваться привычными цифровыми сервисами МТС, а туристы смогут делиться фотографиями в соцсетях из одного из самых живописных мест в Хабаровском крае – сопки Двух братьев.

Рядом с садоводческим обществом «Здоровье» находится также еще одна местная достопримечательность – водоем, который облюбовали утки мандаринки. Дачники и знающие горожане приезжают сюда понаблюдать за этими яркими маленькими дальневосточными птицами.

- Мы продолжаем развивать связь в загородном направлении и анализируем с помощью Big Data популярные у хабаровчан локации рекреации, что позволяет прогнозировать нагрузку на сеть в случае наплыва абонентов. Трафик в садоводческих товариществах в направлении Хехцирского заповедника по сравнению с прошлым годом вырос на 25%, в связи с чем было принято решение об установке дополнительного телеком оборудования. Люди все чаще стараются выезжать на выходные на свои дачные участки, некоторые живут тут круглогодично. Благодаря установленному телеком оборудованию владельцы дачных участков смогут беспрепятственно связываться со своими родными, вызывать экстренные службы, читать новости и книги в онлайн-библиотеках, общаться по видеосвязи, - объяснила Наталья Экшенгер, директор МТС в Хабаровском крае.

Также до открытия дачного сезона МТС улучшила связь LTE в садоводческих обществах: «Черемушки», «Черемушки-2», «Надежда», «Пограничник», «Пегас», «Лесовозник», «Сплав», «Весна-1», «Весна-Гаровка-1».