Лесные пожары приблизились к двум поселкам Хабаровского края Фото: милесхоз Хабаровского края

В Хабаровском крае начались грозовые пожары. Один такой возник на днях в Солнечном районе, всего за сутки было два возгорания. Еще один пожар возник из-за перехода огня от железной дороги.

- Пожары расположены в районе поселков Джамку и Горин. Они не угрожают населенным пунктам. Их общая площадь составляет около 12 гектаров. С возгораниями сейчас работают 66 сотрудников и 11 единиц техники. Огонь планируется потушить в течение 24 часов, – рассказали в министерстве лесного хозяйства края.

Грозовые пожары традиционно начинаются в конце мая. В основном, они возникают на отдаленных сопках, куда сложно добраться технике и людям, поэтому тушить их непросто. Прошлым летом таких возгораний было основное количество, по большей части горела северная часть региона. В этом году для их тушения дополнительно завезли 160 тонн топлива. Борются с огнем, в основном, с помощью авиации.

Риск пожаров, в которых виноват человек, тоже не ослабевает. Режим ЧС в лесах продолжает действовать. С начала пожароопасного периода в Хабаровском крае произошел 281 лесной пожар.

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