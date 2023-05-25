Отец-алиментщик встал на путь исправления и вернулся в семью в Магадане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Счастливая история воссоединения семьи произошла на Колыме. Житель Магадана развелся с женой и перестал платить алименты детям. Его приговаривали к обязательным работам, и он даже был в розыске за долг в 350 тысяч рублей.

- По решению суда 42-летний должник должен был платить на содержание двух своих детей треть от всего дохода, начиная с августа 2021 года, но сразу после вступления судебного приказа в силу он уволился с работы и никаких попыток к выплате алиментов не предпринимал, - рассказали в УФССП России по Магаданской области.

Приставы обратили взыскания на его банковские карты, запретили выезд из России и пользоваться автомобилем. Несколько раз мужчина устраивался на работу, но потом увольнялся. А долг только рос.

К приставу он не приходил, тогда его объявили в розыск. Несколько месяцев назад его поймали и доставили в суд. Тот приговорил мужчину к 60 часам обязательных работ. Ему также сообщили, что если так продолжится и дальше, то против магаданца заведут уголовное дело, и он может отправиться за решетку.

Отработав 60 часов, мужчину отправили в центр занятости. Спустя месяц он нашел работу. Сейчас трудится и исправно платит половину зарплаты на алименты. Позже сумма снизится до одной трети.

А потом и случился хэппи-энд. После трудоустройства отец стал видеться со своими детьми чаще, а затем вернулся в семью.

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