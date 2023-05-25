На площадках крупных предприятий Харбина побывал губернатор Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сейчас пребывает в Китае. В Харбин он отправился с рабочим визитом. Накануне вместе с китайским губернатором он посетил три крупных предприятия провинции Хэйлунцзян. Это «Яньгэ», специализирующееся на робототехнике, двигателестроительная компания «Дунань» и предприятие «Айжуй», которое выпускает технику контроля за составом отработанных газов автомобилей. По словам Михаила Дегтярева, все они могут вести успешный бизнес в России.

Ключевое направление «Яньгэ» - беспилотники, в которых Хабаровский край крайне заинтересован. «Дунань» пользуется спросом на двигатели как в КНР, так и за его пределами.

- Возможности этого завода нас интересуют с точки зрения создания совместных сборочных производств двигателей и коробок передач и в нашем регионе. Двигатели «Дунань», вполне вероятно, будут востребованы у нашего производителя тактических вездеходов «Ерофей». Агрегаты подходят по габаритам и по мощности, - сказал губернатор Хабаровского края.

Основная сфера «Айжуй» - исследования, разработка и выпуск контрольной техники. Компания сотрудничает с зарубежными предприятиями и местными вузами для разработки выхлопных систем.

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