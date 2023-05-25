Молодоженов чествовали в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске состоялась церемония чествования молодоженов. В этом году она проходила во дворце бракосочетания.

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, вручил им документы о бракосочетании и сертификаты на бытовую технику. Мэр пожелал им счастья, любви и заботы. А позже наградил за супружеское долголетие пары, прожившие вместе больше 50 лет.

- Вы смогли сохранить и пронести сквозь много лет семейной жизни это светлое и прекрасное чувство, которое когда-то соединило ваши сердца, - любовь. Благодарю вас за то, что своим трудом вы внесли неоценимый вклад в развитие и благосостояние нашего города. Ваша крепкая семья является хорошим примером для нынешних молодоженов и подрастающего поколения, - сказал глава краевого центра.

Семейным парам Сергей Кравчук пожелал сохранить свою любовь еще на долгие годы, быть здоровыми и находиться в окружении близких людей.

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