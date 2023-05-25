Рабочих не хватает в Хабаровском крае Фото: Закдума Хабаровского края

В экономике Хабаровского края сложился большой спрос на рабочую силу, о чем рассказал Дмитрий Пугачев, заместитель министра экономического развития региона.

По его словам, основное место в краевой экономике занимают добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, транспорт, связь и обслуживание грузов.

Основными сферами роста промышленности в прошлом году стали судостроение, добыча металла, обработка древесины, переработка рыбы и энергетика. Именно здесь есть большой спрос на кадры, в том числе, высококвалифицированные. Пик потребности возникает при строительстве крупных объектов.

- К таким объектам относятся разработанные инвестпроекты: освоение месторождения «Кутынское» на 345 рабочих мест, реконструкцию Солнечной обогатительной фабрики на 217 рабочих мест и строительство автомобильной дороги «Обход города Хабаровска 13-24 км», - рассказал Дмитрий Пугачев.

Он также отметил крупные проекты, над которыми сейчас идет работа: строительство горно-обогатительного комбината на 3000 рабочих мест, Тихоокеанской железной дороги на 1500 сотрудников и угольного морского терминала «Порт Эльга» на 2000 специалистов.

В основном, люди из края уезжают из-за высоких цен, неблагоприятного климата и низкой зарплаты, отметил замминистра.

В минэкономразвития выделили несколько предложений по решению этой проблемы. Так, чиновники предлагают расширить дальневосточную ипотеку до 44 лет и независимо от семейного положения, увеличить зарплату для молодежи, снизить пенсионный возраст на пять лет для тех, чей стаж составляет 15 лет, выплачивать многодетным семьям дополнительно миллион рублей и другие.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.