Первый муниципальный округ появился в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае появился первый муниципальный округ, закон 25 мая приняла Законодательная дума. Он объединил восемь сел и Охотский район в один муниципалитет с одним для всех органом власти.

Перейти на округ населенные пункты могут по закону. Целесообразность определяют местные власти. В данном случае инициатором стал Охотский район, его поддержали депутаты. Хабаровский край сначала изучил опыт других регионов, и только после этого принял решение.

– В числе достоинств новой модели – единство управления. Жителям поселений больше не нужно ходить по разным администрациям для решения своих проблем, они смогут обращаться в единую администрацию округа. Кроме того, эта модель позволяет привлечь дополнительные средства в бюджет муниципалитета, – рассказал Алексей Щербаков, начальник отдела развития местного самоуправления и реализации избирательных процессов комитета по внутренней политике правительства края.

Например, для некоторых проектов нужно выполнять определенные критерии, одним из которых является численность населения. При образовании округа количество жителей растет, и появляется возможность принять участие в федеральных программах благоустройства. Вырастает и уровень бюджета за счет сложения всех поселений, вошедших в округ.

Жители Охотского района одобрили идею создания округа. Слушания прошли в каждом населенном пункте. По закону, округ не может быть создан, если против проголосуют хотя бы два поселения. В Охотском районе «за» проголосовали все.

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