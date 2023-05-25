Шесть новых троллейбусов выйдут на линию в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске скоро появятся новые троллейбусы. Шесть новых машин производства России и Беларуси выйдут на линию в ближайшее время. Машины на автономном ходу, без подключения к сети они могут ездить более 20 километров.

- Это наш подарок жителям к 165-летию Хабаровска. Современные троллейбусы на автономном ходу в дальнейшем позволят нам открыть маршрут «трех вокзалов». Электротранспорт будет ходить к Аэропорту, Железнодорожному и Автовокзалу. До 10 июня приобретенные машины должны выйти на линию, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Всего в городе будет работать 10 электромашин общественного транспорта. Три недавно купили при поддержке властей. Заключен контракт на приобретение еще семи машин. Так что троллейбусный парк в этом году в городе обновят полностью. На следующий год подали заявку еще на 20 машин.

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