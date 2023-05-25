Летняя патриотическая смена в центре «Воин» пройдет для подростков Хабаровского края Фото: сайт Юрия Трутнева

В Хабаровском крае пройдет патриотическая смена для подростков. Она состоится в центре «Воин», участие в ней смогут принять ребята 14-17 лет. Такие смены пройдут в 11 регионах России, всего их посетят больше девяти тысяч человек.

Основная задача сборов – проведение тренировок и занятий, направленных на воспитание молодежи. Смена будет длиться 21 день и примет до 300 ребят. Они будут осваивать навыки национальной безопасности, огневой и тактической подготовок, медицины, управления беспилотниками и другие.

Юноши и девушки пообщаются с ветеранами Великой Отечественной войны и СВО, встретятся с известными спортсменами и изучат историю на примерах подвигов советских и российских солдат.

- Инициатива возродить в России систему добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит сопредседателям Российского союза боевых искусств – первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко и Заместителю Председателя Правительства РФ – полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал Владимир Путин. Куратором проекта является член наблюдательного совета, советник министра МЧС РФ Даниил Мартынов, а председателем правления – адмирал Сергей Авакянц, - рассказали в пресс-службе Юрия Трутнева.

Занятия будут вести опытные инструкторы, прошедшие обучение в университете спецназа.

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