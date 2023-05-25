В лидерах рейтинга по развитию государственно-частного партнерства оказался Хабаровский край Фото: правительство Хабаровского края

Министерство экономического развития Хабаровского края подвело итоги развития государственно-частного партнерства за 2022 год. Регион оказался одним из лидеров по стране, заняв вторую строчку.

Таких показателей удалось достичь благодаря запуску объездной дороги Хабаровска, куда инвесторы вложили 37 миллиардов рублей. Также регион заключил крупные проекты в социальных сферах, а также сферах оздоровления детей, ЖКХ и образования.

К нынешнему году число проектов ГЧП в регионе составило 58 с общим объемом инвестиций почти 41,5 миллиарда рублей. Это коммунальная, дорожная, спортивная, образовательная, культурная и оздоровительная сферы.

- По поручению главы региона летом 2022 года для наращивания компетенций по концессиям создано государственное учреждение «Центр государственно-частного партнерства». Выстроена работа с федеральными министерствами и ведомствами, - сказал Виктор Калашников, заместитель председателя правительства – министр экономического развития Хабаровского края.

Притоку инвестиций способствует федеральная поддержка. Максимально эффективно она использована при работе над проектом по строительству тепломагистрали 35 в Хабаровске. Строительство идет для обеспечения жилищной застройки «Ореховой сопки».

Также заключено концессионное соглашение на строительство детского лагеря в селе Бычиха в Хабаровском районе, практически подписан договор по Дальневосточному художественному музею и по санаторию «Уссури».

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