За многочисленные кражи осудили жителя Магаданской области
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Омсукчанском районе вынесли приговор 42-летнему мужчине. Его осудили за кражи.
Так, в августе прошлого года он пришел в гости к знакомым, но их там не оказалось. Тогда мужчина присвоил себе мобильник хозяйки и продал, а на полученные деньги купил выпивку.
- В феврале 2023 года в подъезде жилого дома он подобрал смартфон, который случайно обронила прохожая. В целях личного использования он сбросил настройки на мобильном устройстве и сменил сим-карту. На следующий день преступление раскрыто полицией по «горячим следам», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
Мужчину несколько раз привлекали к ответственности за преступления, он даже сидел в местах не столь отдаленных. В итоге его отправили в колонию строгого режима на два года и четыре месяца с дополнительным ограничением свободы.
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