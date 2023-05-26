Снесло капот: легковушка протаранила грузовик в центре Хабаровска

Части «Тойоты» разбросало по дороге в результате аварии в Хабаровске Фото: @dtp_khv Фото: Социальные сети

Вечером 25 мая в Хабаровске легковушка на высокой скорости врезалась в стоящий грузовик. От удара капот машины буквально вжался в салон автомобиля.

На перекрестке перед пешеходным переходом на Карла Маркса стоял грузовик одной из городских служб. Работники вешали флаги вдоль дороги, поэтому припарковали машину на крайней правой полосе. В это время в сторону площади Ленина на полном ходу мчалась «Тойота». Водитель не смог затормозить и влетел в грузовик.

Кадрами с места аварии поделились очевидцы. Асфальт вокруг оказался усеян обломками машины. Удар был такой силы, что капот «Тойоты» вжало внутрь. По словам других водителей, все пассажиры легковушки остались живы, так как были пристегнуты ремнями безопасности.

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