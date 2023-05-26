Схема движения автобусов по Тихоокеанской улице изменится до 10 июня в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске продолжается ремонт Тихоокеанской улицы. Сейчас перекрыт участок от Бондаря до улицы Профессора Даниловского. Сначала проезд здесь ограничили с 10 по 15 мая, а после 15 числа сроки продлили до 10 июня. В связи с этим автобусы будут временно ходить по измененному маршруту.
- При движении по Тихоокеанской в направлении центра автобусы №№ 8, 11, 23, 35, 46, 49, 68 и 71 после остановки «Улица Трехгорная» будут следовать по Стрельникова, Профессора Даниловского на Тихоокеанскую и далее по маршруту. Из центра маршруты №№ 8, 11, 23, 35, 46 В, 49, 68 и 71 после остановки «Технический университет» будут ехать по Профессора Даниловского, Стрельникова на Тихоокеанскую и далее по утвержденной схеме, - рассказали в администрации Хабаровска.
Во время действия ограничений автобусы будут подбирать пассажиров на остановках «Улица Профессора Даниловского» и «Северный микрорайон».
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