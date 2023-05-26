Сергей Кравчук наградил лучших предпринимателей Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимательства, который празднуют 26 мая, во время церемонии награждения победителей конкурса «Лучший предприниматель Хабаровска». Глава краевой столицы вручил им благодарственные письма, цветы и памятные знаки.

- В Хабаровске зарегистрировано больше 33 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Если к этому числу прибавить количество самозанятых, то будет почти 56 тысяч. Я благодарен вам за работу, за то, что помогаете городу быть таким красивым. А наша задача - создавать условия, чтобы бизнес развивался и крепко стоял на ногах. Мы увеличили программу субсидирования МСП на 20 процентов по сравнению с 2022 годом. Я благодарен вам за участие в соцпрограммах, за помощь мобилизованным и участникам СВО. Когда мы вместе, мы непобедимы. Поздравляю вас с Днем предпринимательства! - сказал Сергей Кравчук.

Награды получили 11 бизнесменов. В номинации «Услуги» - ИП Михаил Селезнев, «Транспорт» - глава «Бэст Логистик ДВ» Жанна Беседина, «Производство» - гендиректор «Хабаровского завода трубной изоляции» Андрей Бобров, «Торговля» - гендиректор «Атом Инжиниринг» Андрей Почелинцев, «Общественное питание» - гендиректор «Комбината питания» Ирина Ильина, «Семейный бизнес» - Елена Асаева, «Свое дело» - глава «Дальневосточного Электротехнического союза» Олег Мысляев. Лучшим молодым предпринимателем признан директор «Центра содержания жилья» Павел Янц. Глава «Дальневосточной фармацевтической компании» Елена Загузова была отмечена за развитие социального предпринимательства. «Деловой женщиной» признали ИП Анастасию Иляхину. За активную жизненную позицию наградили гендиректора «Дальтехлазер» Александру Кострубатову.

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